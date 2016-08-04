Через закупівлі берців для ЗСУ ймовірний збиток державі склав 124 мільйони гривень - Свірко

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявив голова комітету з конкурсних торгів Міноборони Олег Свірко.

За його словами, вимоги до берців були затверджені під одного виробника, а технічні умови для них виготовляв Центр розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, який є "дітищем" відомого волонтера Юрія Бірюкова.

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"Цього року ми з великими труднощами знайшли ще двох виробників. Тільки-но Центр отримав інформацію про це, старі берці стали "жахливо незручними", солдатам стало "вкрай некомфортно" в них ходити, і берці потрібно "негайно вдосконалити". Результат - в квітні цього року з'явилася паперова частина нових технічних умов, а зразок-еталон до них, який є невід'ємною частиною ТУ і без якого почати процедуру закупівлі неможливо, був створений взагалі перед самими торгами", - розповів Свірко.

Голова комітету з конкурсних торгів стверджує, що врешті решт альтернативні виробники залишилися "за бортом", а берці купуються все у того ж виробника і за завищеною ціною.

"При цьому керівники Центру наполегливо просили Тил ЗСУ підвищити ціну на нові берці до 1500 гривень за пару. От і судіть самі про наявність або відсутність корупції", - сказав Свірко.