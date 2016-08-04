ЗМІ назвали можливого покупця української "дочки" російського ВЕБу

Покупцем «Промінвестбанку», української дочки російського Зовнішекономбанку (ВЕБ), може стати угорська корпорація OTP Group.

Про це розповіли «Комерсанту» два джерела, близьких до ВЕБу, і співрозмовник, знайомий з деталями переговорів.

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OTP Group вже належить «ОТП-Банк» в Україні. За даними джерел видання, корпорація провела процедуру due diligence «Промінвестбанку», а переговори з ВЕБом знаходяться «на просунутій стадії».

У середу голова ВЕБу Сергій Горьков заявив, що у корпорації є претендент на покупку української «дочки», однак відмовився назвати ім'я потенційного покупця.

Прес-служба ВЕБу не відповіла на запит «Комерсанта». У прес-службі OTP Group виданню сказали, що група «не коментує чутки», однак «прагне до придбань в цьому регіоні, особливо в тих країнах, де вона присутня, але її ринкова частка мала».

Згідно з рейтингом Національного банку України, «ОТП-Банк» в Україні за активами займав 17 місце за підсумками першого кварталу цього року (22,6 млрд гривень). «Промінвестбанк» станом на 1 квітня за активами займав 14 місце (39,3 млрд гривень).

За оцінками співрозмовників видання, банк може бути проданий з коефіцієнтом 0,2–0,3 до капіталу. Станом на 30 червня, згідно зі звітністю за МСФЗ, його капітал становив 6,3 млрд гривень.

Ще в травні «Коммерсантъ» з посиланням на свої джерела розповів, що ВЕБ шукає покупця для свого «Промінвестбанку». Співрозмовники видання повідомляли, що український ринок збираються покинути також Сбербанк і ВТБ.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

У кінці лютого «Промінвестбанк» повідомив про завершення процедур щодо збільшення капіталу згідно з рішенням акціонерів про докапіталізацію в 2,1 раза, або на 20 млрд грн, - до 39 млрд грн.

У першому півріччі 2016 року банк отримав 2,047 млрд грн збитку, що у 2,5 раза менше збитку за аналогічний період минулого року.