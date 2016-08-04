Україна і Малайзія домовилися про скасування подвійного оподаткування

Україна і Малайзія підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Як повідомили в прес-службі голови Української держави, в м. Куала-Лумпур документ підписали міністр закордонних справ України Павло Клімкін та II міністр фінансів Малайзії Датук Джохарі бін Абдул Гані у присутності президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Тун Разака.

Дія Угоди поширюється на податки на доходи, що стягуються від імені держави, її адміністративно-територіальних одиниць та місцевих органів влади незалежно від способу їх стягнення.

Положення документа визначають умови уникнення подвійного оподаткування в Україні та Малайзії, порядок оподаткування дивідендів, процентів, роялті, доходів від відчуження майна тощо.

Визначено окремі умови оподаткування пенсій, доходів державних службовців, артистів, спортсменів і студентів.

Крім того, було підписано Договір між Україною та урядом Малайзії про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Договір підписали глава МЗС України і генеральний прокурор Малайзії Мохамед Апанді Алі.

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"Документ регулює процес співпраці судів та інших компетентних органів двох держав з метою розслідування кримінальних справ та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. З укладенням Договору будуть створені умови для ефективної взаємодії судів, органів прокуратури та інших компетентних органів сторін щодо попередження та розслідування злочинів, а також здійснення заходів з конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр закордонних справ Павло Клімкін і міністр внутрішніх справ Малайзії Дато Сері Ахмад Захід Хаміді підписали Договір між Україною та урядом Малайзії про видачу правопорушників. Документ визначає порядок міжнародного співробітництва з питань видачі правопорушників для притягнення їх до кримінальної відповідальності або приведення вироку у виконання.

"З укладенням договору буде створено умови для ефективної взаємодії компетентних органів країн при вирішенні питань екстрадиції з метою притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку стосовно осіб, які намагаються ухилитися від відповідальності за вчинені злочини і перебувають на території однієї зі сторін", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 3 серпня розпочав офіційний візит в Малайзії, який завершиться 5 серпня.