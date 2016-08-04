Нацбанк Білорусі вирішив знизити ставку всупереч порадам кредиторів

Нацбанк Білорусі знизить з 17 серпня ставку рефінансування до 18 з 20 відсотків всупереч настійним радам ключових зовнішніх кредиторів, повідомляє Reuters.

Нацбанк назвав серед причин уповільнення інфляції та поліпшення ситуації на фінансовому ринку.

"Динаміка грошових агрегатів формує умови для подальшого зниження інфляції... Можливості прийняття подальших рішень Національного банку в галузі процентної політики будуть визначатися виходячи з відповідності динаміки інфляції прогнозної траєкторії, стану платіжного балансу і його окремих складових", - повідомив центробанк в четвер.

З початку року до 1 липня Нацбанк тричі знизив ставку до 20 з 25 відсотків, пояснюючи пом'якшення політики уповільненням інфляції, яка у річному вираженні цільових 12 відсотків.

На цьому тижні основний кредитор Білорусі - контрольований Росією Євразійський фонд зажадав взяти паузу пом'якшення грошово-кредитної політики, якщо Мінськ хоче отримати третій транш $2-мільярдного кредиту. Місяць тому аналогічне вимога утриматися від четвертого зниження висунув Міжнародний валютний фонд, у якого Білорусь просить 3 мільярди доларів для рефінансування виплат за зовнішнім боргом.

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Євразійський фонд назвав перешкодою для подальшого зниження ставки "стійке розширення дефіциту рахунку поточних операцій" Білорусі. Нацбанк не побачив проблем в цій області.

"Зафіксоване у першому півріччі поточного року розширення дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу було обумовлено, перш за все, погіршенням умов торгівлі енергетичними товарами і падінням попиту на калійні добрива. При цьому в сфері зовнішньоекономічної діяльності, що не залежить від кон'юнктурних чинників, зберігається позитивний вплив заходів економічної коригування", - йдеться в повідомленні.

Серед сприятливих тенденцій фінансового ринку Нацбанк зазначив чисте пропозицію валюти з лютого 2016 року і поліпшення структури депозитного ринку, насамперед, за рахунок переорієнтації вкладників на безвідкличні депозити з більш тривалими термінами.

"Зниження процентних ставок покращить здатність нефінансових організацій виконувати кредитні зобов'язання перед банками, зменшивши тим самим ризики для фінансової стабільності", - вважає Нацбанк.