Державна аудиторська служба скоротила штат на 50%

Державна аудиторська служба України, яка була створена на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції, скоротила чисельність свого персоналу на 50% - до 3 200 осіб.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова.

"При цьому ми поставили завдання, щоб скорочення жодним чином не вплинуло на якість нашої роботи і контролю. Тому разом з оптимізацією чисельності була проведена оптимізація функцій служби", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, служба скоротила штат територіальних управлінь з 27 до 5 об'єднаних офісів Державної аудиторської служби.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в листопаді 2015 року своєю постановою дав старт створенню Державної аудиторської служби на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції – одного з ключових органів перевірки фінансової діяльності державних підприємств.

За результатами аналізу держзакупівель 2015 року Держфінінспекція попередила порушення у цій сфері на загальну суму 2,7 мільярда гривень.