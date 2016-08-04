Банк Англії вперше з 2009 року знизив облікову ставку

Курс фунта стерлінгів посилив зниження до долара в четвер після публікації рішення Банку Англії щодо монетарної політики, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

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"О 14:00 Банк Англії оголосив про перший з 2009 року зниження своєї ставки, до 0,25% до 0,5%. В очікуванні оголошення про це рішення британська валюта злегка дешевшала. Так, станом на 13:17 курс фунта до долара знижувався до 1,3311 долара з 1,3325 долара за фунт на попередньому закритті. А за станом на 14:23 курс фунта стерлінгів до долара вже падав до 1,3171 долара", - йдеться в повідомленні.

Крім того, регулятор збільшив обсяг викупу активів з ринку з 375 млрд фунтів стерлінгів до 435 мільярдів фунтів стерлінгів.

Рішення частково збігся з прогнозами аналітиків, які прогнозували, що регулятор знизить ставку на 0,25 процентного пункту, до 0,25%, і при цьому підтвердить обсяг викупу активів на рівні 375 мільярдів фунтів.