Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,80 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2480,9076 (4 серпня – 2481,6008)

100 EUR – 2762,7387 (4 серпня – 2779,3929)

10 RUR – 3,7366 (4 серпня – 3,7182)

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Як повідомляв УНІАН, 4 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,79/24,80 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,6310/27,6390 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3740/0,3750 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8091 гривні/долар, станом на цей час укладена 501 угода на суму 351,21 мільйона доларів.