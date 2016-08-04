Розрив відносин з МВФ обернеться стрімкою девальвацією гривні - експерт

Розрив відносин з Міжнародним валютним фондом призведе до різкого погіршення ситуації в економіці України та стрімкої девальвації гривні до рівня 30 гривень/долар.

Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко на прес-конференції в Києві.

"При негативному сценарії, можливість реалізації якого близько 10%, не вище, коли в країні немає Міжнародного валютного фонду, починається різке погіршення економічної ситуації, на тлі вже хворої економіки. Це буде впливати вкрай негативно на соціальну та економічну стабільність. При такому розкладі курс легко вийде через параметри "30", притому дуже швидко", - сказав Устенко.

При цьому він зазначив, що найвища ймовірність реалізації – на рівні 85% - у базового сценарію, за якого український уряд продовжить проведення необхідних структурних реформ за програмою з МВФ, включаючи боротьбу з корупцією та судову реформу, і тоді курс гривні буде в межах – 25-28 гривні/долар, оскільки Україна отримає щонайменше 3,4 мільярда доларів від зовнішніх кредиторів і інвесторів.

Також, за словами Устенка, є оптимістичний сценарій з імовірністю реалізації 5%, який передбачає, що крім кредитів в нашу країну зайде близько 8 мільярдів доларів інвестицій, і тоді можлива не лише стабілізація, але й зміцнення курсу гривні до рівня 22 гривні/долар.

На думку експерта, затримка з отриманням чергового траншу кредиту МВФ викликана зволіканням з проведенням українською владою необхідних структурних реформ, а також з підготовкою реалістичного бюджету на наступний рік з дефіцитом в межах 4% ВВП.

Експерт оцінив додаткові потреби України в іноземній валюті на осінь цього року в 3 мільярди доларів, що включає виплату 600 мільйонів доларів за реструктуризованими євробондами, оплату газу для проходження зимового періоду, а також виплати з обслуговування зовнішніх боргів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сподівається на отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня, очікуючи два траншу кредиту Фонду до кінця року в сумі 2,7 мільярда доларів.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 26 липня заявив, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо українського питання очікується в кінці серпня.

Коментуючи цю заяву, опитані УНІАН експерти висловили думку, що Україна може отримати черговий транш кредиту МВФ у вересні, але отримання всіх трьох запланованих на поточний рік траншів за програмою з Фондом малоймовірно.

МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Минулого року Україна отримала за програмою 2 траншу обсягом 5 та 1,7 мільярда доларів.