НБУ пропонує втричі зменшити максимальну суму готівкових розрахунків

Ця ініціатива виноситься на громадське обговорення, повідомляє прес-служба НБУ.

"Нацбанк пропонує встановити граничну суму розрахунків готівкою фізичних осіб з підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги), а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. гривень та виносить на громадське обговорення проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року №210”", - йдеться в повідомленні.

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При цьому відзначається, що безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

В Нацбанку очікують, що зростання безготівкових розрахунків збільшить надходження фінансових ресурсів суб’єктів національної економіки в банківську систему та підвищить ліквідність банків. "Зменшення готівкових розрахунків сприятиме детінізації економіки країни, зростанню надходжень до Державного бюджету України", - наголосили в регуляторі.

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Також в НБУ нагадали, що на сьогодні встановлено граничні суми розрахунків готівкою на рівні 10 тисяч гривень для підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня; 150 тисяч гривень – для фізосіб з підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) і фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.