Кабмін має намір провести перерахунок пенсій до кінця року

Кабінет міністрів України має намір провести перерахунок пенсій, розмір яких складає від 1 300 гривень до 3 000 гривень, в кінці поточного року, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Ми зараз розробляємо програму осучаснення пенсій. Адже пенсії від 1 300 гривень до 3 000 гривень не підвищувалися останні 3-4 роки. Ми зараз шукаємо ресурс для того, щоб з жовтня-листопада провести осучаснення для цих категорій громадян", - цитує Розенко прес-служба.

Як повідомила прес-служба, Розенко також зазначив, що оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів діятиме до кінця 2016 року, після чого його можуть скасувати.

"Якщо ми побачимо, що фінансовий стан Пенсійного фонду дає нам можливість відмовитися від цієї програми, ми це зробимо", - цитує Розенко прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, з 12,5 мільйона пенсіонерів, які проживають в Україні, 7,5 мільйона мають розрахунковий базовий розмір пенсії не менше прожиткового мінімуму через те, що з 2012 року уряд не проводить перерахунок раніше призначених пенсій.

Для вирівнювання пенсій необхідно проводити щорічний перерахунок пенсій або осучаснення. Однак, він не проводився з 2012 року. Через це є пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 920 гривень при мінімальній її розмір на сьогодні 1074 гривень.

Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, Мінсоцполітики разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів шукають додаткові резерви, щоб отримати ресурс для осучаснення пенсій. Але, за словами міністра, без радикального підвищення заробітної плати, і відповідно зростання надходжень єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, отримати цей додатковий ресурс неможливо.

Соціальні стандарти в Україні з 1 травня зросли на 6%, як було передбачено у законі про Державний бюджет на 2016 рік. Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 5% - з 1074 гривень до 1130 гривень, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення збільшилися на 5% - з 1378 гривень до 1450 гривень.

Як раніше заявляв віце-прем'єр Розенко, з 1 грудня поточного року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1247 гривень проти нинішнього рівня в 1074 гривень, а мінімальна зарплата – 1600 гривень проти нинішнього рівня в 1378 гривень.