У Гонтаревої зберегли прогноз інфляції на рівні 12%

Національний банк України зберіг прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 і 8% на кінець 2017 року, незважаючи на те, що в першому півріччі зниження інфляції відбувалося швидше, ніж прогнозувалося в НБУ квітні.

Про це йдеться в "Інфляційну звіті" НБУ за липень 2016 року, опублікованому на сайті регулятора.

Крім того, НБУ підвищив прогноз економічного зростання на рівні 1,1% 2016 року, 2017 року - на 3,0%, а 2018 року його зростання прискориться до 4,0%.

Регулятор відзначив, що у другому півріччі поточного року показник інфляції в річному вимірі наблизиться до цільового рівня у результаті відображення в статистиці підвищення тарифів на комунальні послуги.

НБУ знизив прогноз дефіциту поточного рахунку 2016 року до 2,3 мільярда доларів до 1,8 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.