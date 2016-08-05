Дефіцит зведеного бюджету України з початку року склав більше 11 мільярдів

Дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-червня склав 11,3 мільярда гривень проти профіциту в першому півріччі минулого року на рівні 12,2 мільярда гривень.

Про це йдеться в "Інфляційну звіті" НБУ за липень 2016 року, опублікованому на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, у другому кварталі зведений бюджет виконано з дефіцитом 15,2 мільярда гривень, що стало відображенням збільшення негативного сальдо державного бюджету - до 24,5 мільярда гривень і зменшенням профіциту місцевих бюджетів - до 9,4 мільярда гривень.

НБУ зазначив, що джерелом фінансування дефіциту були кошти єдиного казначейського рахунку і від розміщених ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету за підсумками першого півріччя склав 35,1 мільярда гривень. За даними НБУ, в червні дефіцит держбюджету склав 8,6 мільярда гривень.