Royal Bank of Scotland з початку року збільшив збиток в 11,4 раза

Чистий збиток британського банку Royal Bank of Scotland (RBS) за підсумками першого півріччя 2016 року зріс в 11,4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,045 мільярда британських фунтів стерлінгів (близько 2,7 мільярда доларів), повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз банку.

"Базовий збиток від триваючих операцій у перерахунку на акцію за звітний період склав 0,176 фунта (0,23 долара) проти збитку в 0,022 фунта (0,03 долара) в аналогічному періоді 2015 року. Операційний збиток сягнув 274 мільйонів фунтів (364 мільйони доларів) проти прибутку в 261 мільйон фунтів (347 мільйонів доларів)", - йдеться в повідомленні.

Чистий збиток RBS за другий квартал 2016 року склав 1,077 мільярда фунтів (1,43 мільярда доларів) проти прибутку у 280 мільйонів фунтів (372 мільйона доларів) роком раніше. Операційний збиток склав 695 мільйонів фунтів (923,5 мільйона доларів) проти прибутку у 224 мільйони фунтів (298 мільйонів доларів).

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Як наголошується в релізі, на фінрезультати RBS, що знаходиться в процесі перетворення свого основного бізнесу, негативний вплив надали витрати на судові розгляди.

"Ми виконали половину нашого п'ятирічного плану і домоглися значних успіхів", - наводяться в релізі слова генерального директора RBS Росса Макэвана (Ross McEwan). Він також зазначив, що прогрес, який на даний момент вдалося досягти банку, робить його підготовленішим до будь-яких невизначеностей і можливого економічного падіння в майбутньому.

Royal Bank of Scotland заснований в Единбурзі в 1727 році. Був одним з двох британських банків, поряд з Lloyds Banking Group, отримали в кризовому 2008 році масштабні вливання державних коштів в обмін на частку в акціонерному капіталі.