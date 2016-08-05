ДФС посилила відповідальність керівників служби за корупцію підлеглих

Державна фіскальна служба буде проводити службові розслідування стосовно керівників співробітників служби, притягнутих до відповідальності за корупцію, повідомила прес-служба відомства.

"Однією з новацій є запровадження обов'язкової процедури проведення внутрішніх розслідувань не тільки тим особам, які притягнуті до кримінальної відповідальності або знаходяться під слідством, але і за їх керівникам і всього службового оточення", - йдеться в повідомленні.

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ДФС зазначає, що антикорупційна програма відомства на 2015 - 2017 року передбачає залучення всього складу фіскальної служби до боротьби з корупцією

"Тобто кожен керівник структурного підрозділу має проводити антикорупційну роботу серед своїх працівників, аналізувати ризики і розробляти заходи щодо їх усунення", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2015 року правоохоронними органами за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки ДФС розпочато 85 кримінальних проваджень, що у 2,4 рази більше, ніж 2014 року, і становить 86% від усіх зареєстрованих злочинів корупційної спрямованості в органах ДФС.