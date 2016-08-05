Надходження єдиного соціального внеску знизилися майже на 30%

Про це йдеться в "Інфляційну звіті" НБУ за липень 2016 року, опублікованому на сайті регулятора.

"Однак скорочення надходжень було менш істотним, ніж зниження ставки, це пояснюється зростанням фонду оплати праці на 21%", - йдеться у звіті.

НБУ зазначив, що для детальної оцінки впливу від зниження ставки ЄСВ на поведінку підприємств по встановленню заробітних плат, провів опитування підприємств.

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За результатами опитування більше половини підприємств направили вивільнені від зниження ставки ЄСВ кошти на підвищення заробітних плат. Але лише частина з них повністю скерувала вивільнені кошти на підвищення зарплат.

Підприємства, які не підвищили заробітні плати, зекономлені кошти спрямували на фінансування поточної виробничої діяльності.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%. З початку року ставку податку на доходи фізичних осіб було збільшено на 3 п. п., до 18%.