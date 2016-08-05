Тернопільська митниця перерахувала до бюджету 439 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 40,7 млн грн або на 10,2% більше за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у липні до державної скарбниці надійшло 72 млн грн митних платежів.

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 402 млн грн, що на 113,7 млн грн або 39,4% більше, ніж торік. Також сплачено 34,3 млн грн мита, 1,7 млн грн акцизного податку, 1 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інші платежі.

Як зазначила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, позитивна динаміка у надходженнях відбулася завдяки збільшенню обсягів імпорту бюджетоформуючих підприємств, в тому числі і сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки.

Всього підприємства, які збільшили надходження порівняно з минулим роком, за 7 місяців поточного року сплатили 292,5 млн грн або 67% від адміністрованої суми, зріст до минулого року становить 138 млн грн або 89%.

Також збільшенню цьогорічних надходжень посприяли підприємства, які не працювали минулого року (в тому числі з місцем обліку в інших областях України), а цього року здійснили імпорт. Загалом такі підприємства сплатили 73,8 млн грн, а це 17% від адміністрованої митницею суми податків.

Крім цього, відбулося оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці товарів підприємств з місцем обліку в інших митницях ДФС, в тому числі із східних областей України. Так, 45 підприємств при імпортуванні сплатили 82,5 млн грн податків або 19% від адміністрованої митницею суми платежів.