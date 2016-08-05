У Гонтаревої розповіли, скільки "живе" паперова гривня

Середня тривалість перебування в обігу українських банкнот залежить від їх номіналу, і найменша тривалість «життя» - близько 1 року - у банкнот низьких номіналів від 1 до 5 гривень.

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За оцінками Національного банку України, опублікованими на сторінці регулятора в соцмережі Facebook, банкноти середніх номіналів - 10, 20, 50 гривень – перебувають в обігу від 1 до 3 років, номіналами 100 і 200 гривень - від 5 до 8 років, 500 гривень – понад 8 років, що відповідає світовій практиці.

Нацбанк зазначив, що період «життя» монет триваліший, ніж у банкнот, і становить 20-25 років.

Як повідомляв УНІАН, сума готівки в обігу в Україні на 1 липня 2016 року становить 307,4 млрд грн, з яких 305,4 млрд грн складають банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12,4 млрд штук).

Загальна кількість банкнот на одного українця складає 65 штук, а розмінних монет – 278 штук.