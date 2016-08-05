Міжнародні резерви України перевищили $14 мільярдів

Міжнародні резерви України в липні 2016 року, за попередніми даними, зросли на 0,7%, або на 94 млн дол. - до 14,082 млрд дол.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг резервів зростає четвертий місяць поспіль, і за останні 12 місяців резерви зросли на 35,7%.

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За інформацією регулятора, зростання резервів у липні відбулося насамперед завдяки купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. За місяць чиста купівля валюти Нацбанком склала 257,8 млн дол., при цьому аукціони з продажу валюти не проводилися.

Також зростанню резервів сприяло надходження на користь уряду від розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики на 98 млн дол.

Одночасно в липні уряд перерахував у рахунок погашення і обслуговування валютного держборгу 329,7 млн дол., у тому числі 232,8 млн дол. - за державними цінними паперами.

Також повідомляється, що за результатами липня обсяг міжнародних резервів України покриває 3,6 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань і поточних операцій уряду і Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви Національного банку України у червні 2016 року зросли на 3,3%, або на 445 млн дол. - до 13,982 млрд дол.

Наприкінці липня Національний банк повідомив про погіршення прогнозу зростання резервів України на кінець 2016 року до 17,2 млрд дол. з 18,7 млрд дол. у зв'язку з затримкою траншів від Міжнародного валютного фонду.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол.