Нацбанк констатує істотне зниження "схемних" валютних операцій

Кількість «схемних» операцій в реєстрах банків із купівлі та/або перерахування іноземної валюти знижується, і в липні Національний банк відхилив лише 305 операцій порівняно з 1,5 тис. відмов у січні.

Читайте такожУ Гонтаревої розповіли, скільки "живе" паперова гривня

Як повідомляється на сайті НБУ, кількість «схемних» операцій знижується завдяки впровадженню в уповноважених банках практики всебічного аналізу та поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів.

Раніше регулятор був змушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків, але з введенням в січні 2016 року нових вимог до аналізу операцій клієнтів банки почали самостійно виявляти та зупиняти підозрілу діяльність.

Довідка УНІАН. Для проведення валютних операцій банки, згідно з нормативними документами НБУ, зобов'язані формувати реєстр заявок клієнтів на купівлю валюти і подавати його в Національний банк разом із копіями документів, які є підставою для проведення цих операцій.

НБУ має право запитувати і отримувати у банків копії додаткових документів, необхідних для з'ясування обставин конкретної операції, і при цьому не погоджувати проведення операції з ознаками ризикової діяльності або легалізації (відмивання) доходів.