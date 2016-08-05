НБУ дозволив банкам використовувати електронні документи під час купівлі валюти

Національний банк України надав можливість банкам і їх клієнтам при купівлі та перерахуванні іноземної валюти застосовувати сучасні комунікаційні технології й електронні документи, а також копії документів в електронному вигляді.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №366, яка набуває чинності з 12 серпня.

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За інформацією регулятора, банки зможуть проводити операції купівлі, обміну й перерахування іноземної валюти для клієнтів на підставі не лише оригіналів документів, як це було раніше, а й їх копій. При цьому як оригінали, так і копії документів клієнти зможуть подавати в банк і в електронному, і в паперовому вигляді на свій розсуд.

Копії документів в електронному вигляді будуть створюватися клієнтами шляхом сканування з оригіналу, засвідчення електронним цифровим підписом і передачі в банк засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо. При цьому Нацбанк зберіг вимогу надавати винятково оригінали документів про джерела походження гривневих коштів для фізичних осіб-нерезидентів.

Крім того, як зазначив НБУ, банки зможуть не проставляти відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена або переведена іноземна валюта, так само як і на копіях цих документів, а самостійно здійснюватимуть контроль за обсягами купленої валюти.

За оцінками регулятора, ухвалене рішення дасть змогу банкам прискорити обслуговування клієнтів при проведенні валютних операцій за їх дорученням, автоматизувати процеси обробки і зберігання документів. У свою чергу, для клієнтів спрощується процес надання необхідних документів для купівлі й перерахування валюти.

Раніше, 3 серпня, Національний банк повідомив про скасування з 10 серпня вимоги до фізосіб пред'являти паспорт для купівлі-продажу валюти на суму до еквівалента 150 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених впродовж 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

Сьогодні, 5 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 грн/дол.