Гривня йде на вихідні з курсом 24,82 за долар

В п'ятницю, 5 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,8150/24,8250 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5190/27,5280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3810/0,3820 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,8056 грн/дол., до цієї години укладено 450 угод на суму 297,7 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2480.5647 (5 серпня – 2480.9076)

100 EUR – 2767.3180 (5 серпня – 2762.7387)

10 RUR – 3.7835 (5 серпня – 3.7366)