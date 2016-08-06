У "Нафтогазі" відмовилися від придбання броньованого Mercedes

Про це йдеться в повідомлення «Нафтогазу», опублікованому 5 серпня на сторінці у Facebook.

"Враховуючи градус дискусії, який спричинив цей тендер, ми його скасували. Закупівлі не буде. Ми побачили, що цей тендер обурив багатьох людей навіть серед тих, хто зазвичай підтримує те, що ми робимо. Ваша реакція є зрозумілою, і ми не можемо її ігнорувати. Зараз для нас набагато важливіше залишатися разом та зберегти вашу підтримку", - йдеться в повідомленні.

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"Ця ситуація показала, що ми маємо бути відкритішими і краще пояснювати вам свої дії", - додали в "Нафтогазі".

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо про плани "Нафтогазу" придбати для керівника держкомпанії броньований Mercedes. У компанії це пояснили бажанням захистити Андрія Коболєва напередодні судових слухань у Стокгольмі по суперечці з російським "Газпромом".

Також повідомляється, що в київському салоні "Premiumauto" якраз виставлено на продаж бажаний броньовик за 200 тисяч доларів. Ця ціна відповідала очікуваній вартості тендеру "Нафтогазу" 5,10 миллиона гривень.

В ході торгів ця ціна була знижена, оскільки німецька фірма "Autohaus Lorinser" відразу зробила стартову заявку на 400 тисяч гривень нижче стартової ціни, і українські фірми зробили свої заявки ще дешевшими.