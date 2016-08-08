Уряд має намір з 1 вересня запустити Офіс із залучення інвестицій - Гройсман

Кабінет міністрів України має намір з 1 вересня за кошти американського фонду Western NIS Enterprise Fund сформувати штат і запустити роботу Офісу по залученню інвестицій.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в понеділок.

"Ми запустимо роботу Офісу з 1 вересня", - сказав він.

При цьому курирувати підготовку до початку роботи Офісу Кабмін призначив заступника міністра фінансів Оксану Маркарову.

За словами Гройсмана, завданням Офісу буде супровід і полегшення діяльності іноземних інвесторів в Україні, а наявність недержавного фінансування дозволить залучити у його штат професійні кадри.

"В Офісі по залученню інвестицій повинні працювати кращі", - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в червні 2016 року озвучив плани щодо створення протягом 2-3 місяців Офісу по залученню інвестицій, який буде супроводжувати діяльність іноземних інвесторів в країні.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що уряд максимально сприятиме приходу інвестицій в Україну і має намір всіляко підтримувати інвесторів у національну економіку.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2016 року склав 42,820 мільярда доларів, що на 297 мільйона доларів, або на 0,7% вище показника на початок поточного року на рівні 42,523 мільярда доларів.

Інвестиції в першому кварталі надходили з 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 82,9% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.