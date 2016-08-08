Кабмін підготує пакет законодавчих ініціатив щодо стимулювання економічного зростання - Гройсман

Кабінет міністрів України до початку роботи парламенту після літніх канікул підготує пакет законодавчих ініціатив щодо стимулювання економічного зростання, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в понеділок.

"Ми маємо розробити пакет законодавчих ініціатив, які нам потрібні в рамках роботи українського парламенту для того, щоб забезпечити підтримку економічного зростання", - сказав він.

Читайте такожСвітовий банк прогнозує сповільнення інфляції в Україні до 15%

За словами прем'єра, перші ознаки економічного зростання повинні бути підтримані стимулюючої економічної політикою.

"У нас є перші паростки економічного зростання, але цього недостатньо. Ми повинні його підтримати", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд очікує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1,5%.

Прогнози уряду збігаються з прогнозами міжнародних фінансових організацій і рейтингових агентств. Прогнози уряду на 2017 рік передбачають зростання економіки на 3%, що також знаходиться в коридорі прогнозів МВФ та Світового Банку для України.