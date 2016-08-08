Кабмін підготує пакет законодавчих ініціатив щодо стимулювання економічного зростання - Гройсман
За словами прем'єра, перші ознаки економічного зростання мають бути підтримані стимулюючою економічною політикою.
Кабінет міністрів України до початку роботи парламенту після літніх канікул підготує пакет законодавчих ініціатив щодо стимулювання економічного зростання, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в понеділок.
"Ми маємо розробити пакет законодавчих ініціатив, які нам потрібні в рамках роботи українського парламенту для того, щоб забезпечити підтримку економічного зростання", - сказав він.
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За словами прем'єра, перші ознаки економічного зростання повинні бути підтримані стимулюючої економічної політикою.
"У нас є перші паростки економічного зростання, але цього недостатньо. Ми повинні його підтримати", - підкреслив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, уряд очікує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1,5%.
Прогнози уряду збігаються з прогнозами міжнародних фінансових організацій і рейтингових агентств. Прогнози уряду на 2017 рік передбачають зростання економіки на 3%, що також знаходиться в коридорі прогнозів МВФ та Світового Банку для України.