Доходи зведеного бюджету України з початку року зросли на 73 мільярди

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-липень 2016 року склали 352,4 мільярда гривень, що на 73,3 мільярда гривень, або на 26,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом, доходи державного бюджету за вказаний період склали 274,5 мільярда гривень. В місцеві бюджети надійшло 77,9 мільярда гривень.

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Надходження до загального фонду держбюджету склали 274,5 мільярда гривень, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 103,1%.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 48,2 мільярда гривень податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 73,3 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України за 2015 рік склали 587,1 мільярда гривень, що на 162 мільярда гривень, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік.