Кабмін створив міжрегіональну митницю Фіскальної служби

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок.

"Пропонується утворити як юридичну особу публічного права територіальний орган ДФС – міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби в межах затвердженого граничного кількості працівників ДФС", - зазначив, представляючи проект відповідної постанови, міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, митниця матиме відмінні від інших митниць повноваження.

Насамперед – універсальні компетенції щодо підконтрольності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і громадян на всій території України.

Читайте такожМінфін називає реформу ДФС своїм пріоритетом

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, прийняття цього рішення - це ще один крок щодо ефективної боротьби з контрабандою.

"Ті, хто розуміють, що це таке, розуміють, що будуть розкриті всі схеми на митниці, це буде робитися дуже швидко і чітко", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, зростання митних платежів до бюджету країни може перевищити 50 мільярдів гривень щорічно. Гройсман заявив, що має намір продовжити інспекції митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, прийняті на митницях до 1 травня поточного року.