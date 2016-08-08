В Україні другий місяць поспіль зафіксовано дефляцію

В Україні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція (зниження споживчих цін) у вимірі місяць до місяця - на 0,1% в липні в порівнянні з червнем після 0,2% у червні порівняно з травнем.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до липня 2015 року, інфляція в липні 2016 року прискорилася до 7,9% після 6,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-липні споживчі ціни в Україні зросли на 4,8%.

Згідно з наведеними даними, в липні в Україні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчала гаряча вода та опалення – на 8,1%, яйця – на 3,9%, фрукти – на 2,7%.

У річному вираженні найбільше подорожчала гаряча вода та опалення – на 76,9%, електроенергія – на 56,4%, взуття – на 22,4%.

Найбільше зниження цін у липні до червня зафіксовано на овочі – 20,1%, взуття – 4%, одяг – 3,3%.

У річному вираженні найбільше подешевшали овочі – 17,8%, яйця – 11,5%, фрукти – 6,5%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні порівняно з травнем зафіксована дефляція на рівні 0,2% після інфляції в травні на рівні 0,1% до попереднього місяця. У річному вираженні, до червня 2015 року, інфляція в червні 2016 року сповільнилася до 6,9% з 7,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-червні споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.