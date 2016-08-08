Базова дефляція в Україні в липні склала 0,4%

Базова дефляція (негативний базовий індекс споживчих цін) в Україні в липні 2016 року порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 0,4% після 0,1% у червні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до липня 2015 року, базова інфляція в липні 2016 року сповільнилася до 7,9% з 8,3%, зафіксованих місяцем раніше.

До грудня 2015 року базова інфляція у липні склала 2,6%, за січень-липень порівняно до аналогічного періоду попереднього року – 14,6%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні другий місяць поспіль було зафіксовано дефляцію у вимірі місяць до місяця - на 0,1% в липні порівняно з червнем після 0,2% у червні порівняно з травнем.

У річному вираженні, до липня 2015 року, інфляція в липні 2016 року прискорилася до 7,9% після 6,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-липні споживчі ціни в Україні зросли на 4,8%.

Згідно методології Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.