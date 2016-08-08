Нацбанк ослабив офіційну гривню до 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,9639 (8 серпня – 2480,5647)

100 EUR – 2751,7534 (8 серпня – 2767,3180)

10 RUR – 3,8137 (8 серпня – 3,7835)

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,8220/24,8300 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,4880/27,4940 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3830/0,3840 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8196 гривні/долар, станом на цю годину укладено 458 угод на суму 265,57 мільйона доларів.