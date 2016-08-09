Кабмін хоче уточнити перелік доходів громадян, які компенсують у разі затримки виплат

Кабінет міністрів пропонує внести щомісячне довічне грошове утримання і суму індексації в перелік доходів громадян, які підлягають компенсації в разі затримки їх виплат.

Відповідний законопроект №5005 "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" знаходиться на розгляді парламентського Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Як наголошується в пояснювальній записці, проект акта розроблено з метою усунення коррупціогенного фактора, що міститься в чинному законі.

"Пропонується встановити чіткий перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація, а саме: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення), сума індексації грошових доходів громадян", - вказується в документі.

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При цьому раніше щомісячне довічне грошове утримання і сума індексації грошових доходів не були вказані в переліку компенсації.

За нормами чинного законодавства підприємства і організації всіх форм власності здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника.

Компенсація громадянам втрати частини доходів проводиться у разі затримки виплати на один і більше календарних місяців. Виплата суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється погашення заборгованості за відповідний місяць. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць на індекс інфляції в період невиплати доходу.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні, за даними Державної служби статистики, у червні 2016 року зросла на 5,4% порівняно з травнем і на 1 липня склала 1,97 мільярда гривень. При цьому, як зазначають експерти, понад 60% цієї заборгованості сформувалося на державних підприємствах та установах.