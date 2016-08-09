Створення міжрегіональної митниці ДФС посилить боротьбу з контрабандою – Насіров

Створення окремого територіального підрозділу міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби має на меті посилення боротьби з контрабандою і корупцією на митниці, підвищення ефективності митного контролю товарів і боротьби з митними правопорушеннями.

Як повідомила прес-служба ДФС, про це сказав голова служби Роман Насіров, коментуючи рішення уряду про створення зазначеного територіального підрозділу.

"Співробітники міжрегіональної митниці будуть займатися аналізом ризиків і в разі необхідності виїжджати без попередження на будь-яку митницю для оперативного втручання. На період їх перебування працівників відповідної митниці відсторонюються від виконання своїх обов'язків, а працівники міжрегіональної митниці починають діяти відповідно до наданих їм повноважень", - цитуються в повідомленні слова Насірова.

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Він підкреслив, що міжрегіональна митниця ДФС має право здійснювати повний митний контроль, перевіряти відомості в митних деклараціях і правильність нарахування митних платежів, виявляти і припиняти порушення законодавства як з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і з боку працівників ДФС при здійсненні ними митних формальностей.

Насиров також зазначив, що це забезпечить ефективну роботу по боротьбі з митними правопорушеннями, підвищить ефективність митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, та покращить результативність виконання завдань і функцій ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 серпня ухвалив рішення створити міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби.