З початку року українці довірили Укргазбанку майже 1 млрд гривень

За даними НБУ, за 6 місяців поточного року банк продемонстрував приріст за даним показником на рівні 7,94%, що суттєво вище за середньоринковий приріст пасивів фізичних осіб, який склав 1,56%.

«Сьогодні українці більш уважно підходять до вибору банку, в якому зберігають свої кошти. Якщо раніше вирішальною для населення була висока процентна ставка, яка, на жаль, зовсім не свідчила про надійність фінансової установи, то сьогодні люди вибирають в першу чергу надійні банки, які мають бездоганну репутацію та якісні фінансові показники. Укргазбанк не пропонує «захмарних» відсотків, а гарантує своїм клієнтам впевненість у збереженні та адекватному збільшенні їх коштів, завдяки чому довіра до банку постійно зростає», - зазначила Ольга Щербина, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку.

Нагадаємо, нещодавно Укргазбанк увійшов до ТОП-10 найнадійніших банків України для фізичних осіб за підсумками рейтингу видання «Форіншурер», складеного аналітиками на базі офіційної статистики українських банків, наданої НБУ.

При складанні рейтингу враховувалася здатність банку негайно повернути депозити, якщо в нього з'являться фінансові проблеми або проблеми з погашення кредитів і зростання заборгованості клієнтів, а також рівень підтримки акціонерів і держави.