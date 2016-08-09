Fitch підтвердило рейтинг "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" на рівні "CCC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті двох найбільших державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - на рівні "CCC".

Як наголошується в повідомленні на сайті агентства, показники кредитоспроможності цих банків значною мірою залежать від кредитоспроможності держави зважаючи на високих прямих вимог банків до держави і, в більш широкому плані, до держсектору економіки, а також від здатності влади підтримувати макроекономічну стабільність і компанії держсектора.

За оцінками Fitch, рейтинги банків відображають недоліки їх кредитоспроможності, зокрема, високий рівень знецінення кредитів, слабку прибутковість відрахувань під знецінення кредитів та низькі показники достатності капіталу. В результаті обидва банку залежатимуть від подальших заходів підтримки платоспроможності у разі продовження погіршення якості активів.

Агентство зазначає, що рейтинги також враховують складну, хоча і поступово стабилизирующуюся, операційну середу, прийнятне покриття існуючих непрацюючих кредитів (з простроченням більше 90 днів) резервами під знецінення, зниження короткострокових ризиків рефінансування після реструктуризації єврооблігацій банків 2015 року, стабілізацію тенденцій за депозитами, що підтримується недавньої стабілізацією гривні, а також хороший запас ліквідності.

За інформацією Fitch, на кінець першого кварталу 2016 року непрацюючі кредити становили 39% кредитів в "Укрексімбанку" і 47% - у "Ощадбанку", в той час як резерви під знецінення кредитів забезпечували прийнятне покриття непрацюючих кредитів - 100% і 86% відповідно.

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Також агентство зазначає, що реструктуризовані кредити перебували на суттєвому рівні в обох банків - 46% у "Укрексімбанку" і 26% у "Ощадбанку", з яких 13% припадало на державну компанію "Нафтогаз України", причому деякі з цих кредитів несли в собі досить високі ризики і були потенційним джерелом додаткових проблем з якістю активів на найближче майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings наприкінці липня підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті на рівні "CCC". Перегляд рейтингів України за графіком очікувалося в листопаді, проте агентство відступило від даного порядку у зв'язку зі зміною рейтингової методології.

Агентство підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт) в листопаді 2015 року на тлі завершення процесу реструктуризації частини держборгу країни.