Вкладники банку "Михайлівський" перекрили Хрещатик (фото)

Вкладники банку "Михайлівський" перекрили рух по вулиці Хрещатик в районі Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, близько двохсот людей з прапорами і символікою банку "Михайлівський" перекрили рух по вулиці в обох напрямках, б'ють в імпровізовані барабани пластиковими пляшками, шумлять і гудуть у дудки.

На плакатах учасників акції вимоги до Національного банку і Фонду гарантування вкладів повернути незаконно відібрані вклади". Судячи з плакатів, на акції присутні учасники з різних міст.

Зокрема, одна з учасниць акції, мешканка м. Дніпродзержинська Ксенія Мосьпан продемонструвала кореспонденту УНІАН договір, згідно з яким вона є вкладником банку "Михайлівський". "Нам не повертають гроші", - сказала вона, зазначивши, що 20 травня вона переуклала договір за ініціативою банку, співробітники якого стверджували, що це необхідно для майбутньої угоди злиття з "Платинум Банком", і до переукладення договору 20 травня внесок також був розміщений в банку "Михайлівський".

За інформацією іншого учасника акції, який не побажав представитися, він також переуклав договір з банком 20 травня, оскільки співробітник банку попередив його про можливе введення в банк тимчасової адміністрації.

"Фонд не виплачує підвищені відсотки, і ми переуклали договір, щоб ставка стала нижче первісної", - пояснив він також заявив, що не може повернути свій вклад, але договору з банком при собі не має.

Учасники акції стверджують, що кількість постраждалих вкладників становить близько 13-20 тисяч осіб, а сума невиплачених внесків перевищує 1 мільярд гривень.

Подібна акція вкладників банку "Михайлівський" проводиться не вперше. Раніше, 25 липня, вкладники пікетували будівлю Фонду гарантування вкладів фізосіб, 26 липня – Національного банку України.

Фонд гарантування називав ці акції протесту спробою відволікти увагу громадськості від виявлених в банку порушень Національний банк заявив, що за участю фонду веде конструктивний діалог з ініціативною групою вкладників банку "Михайлівський".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень. За цими фактами Нацбанк направив відповідні матеріали правоохоронним органам.