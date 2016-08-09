Дефіцит торгового балансу Британії за місяць майже подвоївся

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу (товари та послуги) Великобританії збільшилася у червні 2016 року до 5,084 мільярда фунтів стерлінгів з 4,227 мільярда фунтів в травні, випливає зі звіту Національного статистичного управління (ONS) країни.

Порівняно з показником за червень минулого року дефіцит зріс у 1,9 рази, повідомляє Росбалт.

Експорт товарів і послуг з Великобританії зріс порівняно з червнем 2015 року на 2,7% і склав 43,844 мільярда фунтів. Імпорт збільшився на 7,8% і досяг рекордної позначки в 48,928 мільярда фунтів.

У позаминулому місяці експорт товарів з Великобританії зменшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і склав 24,599 мільярда фунтів. Імпорт товарів зріс на 8,2% в річному вираженні - до 37,008 мільярда фунтів.

Таким чином, негативне сальдо торгового балансу товарами в червні склало 12,409 мільярда фунтів, збільшившись порівняно з попереднім місяцем на 7,7%. Відносно аналогічного показника минулого року зростання склало 35%.

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Раніше сьогодні стало відомо, що прибутковість 10-літніх держоблігацій Великобританії вперше опустилася нижче позначки в 0,6% через рішення Банку Англії щодо монетарної політики країни. Так, станом на 11:59 прибутковість цих облігацій опускалася на 17 базисних пунктів до 0,61%. Раніше вона вперше за всю історію опустилася нижче показника на 0,6% до 0,59%.

Банк Англії на засіданні в минулий четвер ухвалив рішення знизити базову процентну ставку вперше з 2009 року - на 0,25 процентного пункту до 0,25%. Крім того, регулятор збільшив обсяг викупу активів з ринку з 375 млрд фунтів стерлінгів до 435 мільярда фунтів стерлінгів. Британський Центробанк також не виключив подальшого введення заходів стимулювання економіки, зокрема зниження ставки. У такому випадку вона виявиться на рівні трохи вище за нульовий.