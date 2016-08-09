Працюючі банки скоротили кількість підрозділів майже на 5%

Працюючі банки України, без обліку неплатоспроможних банків, у першому півріччі скоротили кількість структурних підрозділів на 550 одиниць, або на 4,8%, - до 10,822 тисячі установ на 1 липня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, найбільше скорочення підрозділів у першому півріччі належить російському "Внешторгбанку" "Промінвестбанк", який скоротив свою мережу майже в 2 рази – до 57 установ.

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Всупереч загальній тенденції, низка банків збільшила кількість підрозділів. Зокрема, 43 підрозділи відкрив "Акордбанк", 20 – "Агрокомбанк", 19 – "Артем-Банк", 17 – банк "Січ", 12 – "Асвіо Банк".

Лідерами за кількістю структурних підрозділів серед 102 працюючих банків на 1 липня, як і на початок року, є "Ощадбанк" (3,902 тисячі установ), "ПриватБанк" (2,325 тисячі установ), "Райффайзен Банк Аваль" (590), "УкрСиббанк" (429) і "Укрсоцбанк" (262).

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України в січні-червні поточного року зросли на 7 мільярдів гривень, або на 0,6%, - до 1,261 трильйона гривень за станом на 1 липня.