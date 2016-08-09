У Нацбанку пояснили причини липневої дефляції

Дефляцію в липні, як і попереднього місяця, забезпечило зниження базового індексу споживчих цін і здешевлення сирих продовольчих товарів.

Про це йдеться в коментарі регулятора, опублікованому на його офіційному сайті.

НБУ нагадав, що в липні 2016 року споживча інфляція прискорилася до 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі було зафіксовано дефляцію на рівні 0,1%.

"Така динаміка інфляції в річному вимірі була очікуваною і відповідала нашим прогнозом", - наголошується в повідомленні.

Регулятор повідомив, що базовий ІСЦ у липні знизився на 0,4% порівняно з попереднім місяцем. В липні подешевшали імпортовані товари, зокрема, транспортні засоби, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації. Це сталося в результаті зміцнення курсу гривні в попередні місяці, зниження інфляційних очікувань і слабкого попиту. Ці ж фактори, посилені впливом сезонного фактору, зумовили і відчутне падіння цін на одяг і взуття.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні другий місяць поспіль було зафіксовано дефляцію (зниження споживчих цін) у вимірі місяць до місяця - на 0,1% в липні в порівнянні з червнем після 0,2% у червні порівняно з травнем. У річному вираженні, до липня 2015 року, інфляція в липні 2016 року прискорилася до 7,9% після 6,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-липні споживчі ціни в Україні зросли на 4,8%.