Путін збирається поетапно знімати санкції з Туреччини

Росія планує поетапно скасовувати "спеціальні економічні заходи" і обмеження, які були введені проти турецьких компаній після того, як Туреччина збила Су-24, який порушив її повітряний простір. Про це на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом заявив президент Росії Володимир Путін, передають "РИА Новости".

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"Після прес-конференції у нас буде ще можливість докладно поговорити з керівниками великих компаній двох країн. Маю на увазі поетапно скасувати введені раніше спеціальні економічні заходи щодо турецьких компаній, обмеження", — сказав Путін.

Нагадаємо, відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини. Росія тоді ввела стосовно Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.