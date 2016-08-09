Мінфін хоче позбавити стипендій багатьох студентів, МОН - проти (документ)

Про це повідомляє "Українська правда", яка звернулася до Міністерства освіти і науки із запитом щодо інформації про скасування стипендій.

У відомстві пояснили, що Мінфін надіслав головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивний лист про підготовку запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 – 2019 роки.

Читайте такожКабмін хоче уточнити перелік доходів громадян, які компенсують у разі затримки виплат

У рекомендаціях, що супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.

"Мінфін повідомив Міністерство освіти і науки, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендію передбачені тільки для учнів та студентів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", а також, аспірантам та докторантам", – йдеться у відповіді МОН.

Тобто у разі, якщо рекомендації Мінфіну будуть враховані у бюджеті на наступний рік, вже з 1 січня 2017 року багато бакалаврів та магістри не отримуватимуть стипендію.

У міністерстві також повідомили, що ініціативу Мінфіну не підтримують.

МОН не розробляв та не ініціював проектів нормативно-правових актів, спрямованих на зниження рівня забезпечення стипендіями учнів та студентів.