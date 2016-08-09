Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481.8263 (9 серпня – 2481.9639)

100 EUR – 2749.3672 (9 серпня – 2751.7534)

10 RUR – 3.8309 (9 серпня – 3.8137)

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Додамо, що на міжбанківському ринку в кінці дня курс гривні встановився рівні 24,8050/24,8200 за долар, 27,5360/27,5500 за євро і 0,3830/0,3840 – за російський рубль.