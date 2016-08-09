Мінфін має намір змінити принцип побудови бюджету: враховуватиме обсяг держдоходів

Міністерство фінансів України має намір змінити принцип формування державного бюджету на 2017 рік, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні міністр фінансів Олександр Данилюк та заступник міністра Євген Капінус обговорили з експертами балансування держбюджету на 2017 рік. У фокусі, насамперед, дохідна частина. У рамках бюджетної реформи ми змінюємо сам підхід до розробки бюджету. Ми вперше робимо бюджет не від витрат і побажань, а саме від доходів та реальних можливостей", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні уточнили, що прогноз доходів на 2017 рік вже є й зараз, він активно обговорюється.

"Нам важливо, щоб процес був відкритим, нам важлива думка фахівців. Наша мета - отримати бюджет, який забезпечить основу економічного зростання", - повідомили в Мінфіні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогнози зростання ВВП в 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% 2017 року до 5,2% в 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% 2017 року до 8% 2019 року. Прогнозний рівень держборгу 2017 року обмежений 66,8% ВВП, в 2019-му - 61,8% ВВП.

Мінімальну зарплату планують зрівняти з показником прожиткового мінімуму, обмежити розмір держгарантій 5% доходів держбюджету, а також направляти не менше 1 млрд грн на державні інвестпроекти в пріоритетних галузях економіки.

Крім того, в Кабміні вважають, що 2017 року соціальні стандарти в Україні щорічно зростатимуть, і це зростання виявиться вище показників інфляції. Середньорічний курс гривні 2017 року прогнозується на рівні 27,2 гривні/долар.