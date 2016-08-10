Українці відсьогодні можуть купувати валюту без паспорта

Фізичні особи з сьогоднішнього дня можуть проводити обмін валют без надання паспорта, при цьому тимчасове обмеження максимальної суми продажу валюти в одні руки в сумі еквівалента 12 тисяч гривень на день продовжує діяти.

Про це нагадав Національний банк України на своїй сторінці в соцмережі Facebook, посилаючись на раніше оприлюднене постанова №364.

У повідомленні наголошується, що до сьогоднішнього дня фізособа для покупки, продажу або конвертації (обміну) валюти має пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує резидентність.

Також повідомляється, що в рамках законодавства про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, залишається вимога надання документів при здійсненні операцій на суму понад 150 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк повідомив про скасування "паспортизації" купівлі-продажу валюти 3 серпня.

В цьому році НБУ анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.

Вчора, 9 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,8050/24,8200 гривні/долар.