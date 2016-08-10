НБУ рекомендував вкладникам банку "Михайлівський" звернутися до суду

Національний банк України рекомендував мітингувальників вкладникам банку "Михайлівський", які не можуть повернути свої заощадження, звернутися в суд.

Як стверджує НБУ на своїй сторінці в соцмережі Facebook, більшість громадян, присутніх на акції протесту в центрі міста вчора, 9 серпня, були вкладниками банку не "Михайлівський", а пов'язаних з цим банком фінансових компаній "Індивідуальний розрахунковий центр" та "Кредитно-інвестиційний центр".

"Ці компанії не були офіційно пов'язані з банком "Михайлівський". Регулятором діяльності цих компаній виступає Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг. Національний банк і Фонд гарантування вкладів поки не роблять ніякого впливу на їх діяльність. Вклади клієнтів фінансових компаній у відповідності з законодавством України не гарантуються. Особи, які не згодні з рішенням Фонду, відповідно до законодавства України мають право звернутися в суд", - йдеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк нагадав, що в червні цього року звернувся в правоохоронні органи з проханням розібратися в діях керівництва і топ-менеджменту банку "Михайлівський", а пізніше Фонд гарантування також направив правоохоронцям 4 заяви про вчинення кримінальних злочинів посадовими особами цього банку на суму майже 2 мільярди гривень.

Також повідомляється, що в ході виплат по банку "Михайлівський", що стартували з 15 липня, вкладники банку вже отримали 93% загальної суми гарантованого відшкодування.

Нацбанк нагадав, що виплати проводяться в межах 200 тисяч гривень через відділення 6 банків-агентів Фонду гарантування вкладів: "ПУМБ", "Правекс-Банк", "Кредобанк", "Альфа Банк", "ТАСкомбанк", "Кредит Дніпро".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 серпня, вкладники банку "Михайлівський" перекрили рух по вулиці Хрещатик в районі Майдану Незалежності, вимагаючи у Національного банку україни та Фонду гарантування повернути незаконно відібрані вклади".

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Подібна акція вкладників банку "Михайлівський" проводиться не вперше. Раніше, 25 липня, вкладники пікетували будівлю Фонду гарантування вкладів фізосіб, 26 липня – Національного банку України.

Фонд гарантування називав ці акції протесту спробою відволікти увагу громадськості від виявлених в банку порушень. Національний банк заявляв, що за участю Фонду веде конструктивний діалог з ініціативною групою вкладників банку "Михайлівський".

Національний банк України повідомив про прийняте рішення щодо віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень. За цими фактами Нацбанк направив відповідні матеріали правоохоронним органам.

Директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін в інтерв'ю УНІАН заявив, що Фонд готовий виплатити спірні вклади з банку "Михайлівський", якщо відповідне рішення ухвалить суд.