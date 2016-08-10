Банківська система України з початку року отримала понад 9 мільярдів збитку

Сумарний збиток всіх банків України, з урахуванням неплатоспроможних, в першому півріччі 2016 року склав 9,353 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті НБУ, на платоспроможні банки припадає 9,184 млрд грн збитку, на неплатоспроможні – 168 мільйонів гривень збитку.

Згідно з наведеними даними, 34 банки завершили півріччя зі збитками, у тому числі найбільші показники приходяться на банки з державним російським капіталом – "ВТБ Банк", "Промінвестбанк" і "Ощадбанк" - отримали 4,956 мільярда гривень, 3,047 мільярда гривень і 3,026 мільярда гривень збитку, відповідно.

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Прибуток у першому півріччі отримали 74 банку, у тому числі найбільші показники – "Райффайзен Банк Аваль2 на рівні 1,456 мільярда гривень, "Альфа Банк" на рівні 1,288 мільярда гривень і "Сітібанк" на рівні 810 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, в першому півріччі 2016 року склав 9,18 мільярда гривень, що в 3 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.

Банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, 2015 року отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якої склала 5,2 мільярда гривень.