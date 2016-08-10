Fitch прогнозує ослаблення гривні до 26 за долар

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує невелике ослаблення курсу гривні до долара США за підсумками поточного року до 26 гривень за долар.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"На 2016 рік наш прогноз - в середньому 26 гривень за долар, що відповідає фактичним показниками першого півріччя, коли середньозважений курс становив 25,47 гривні за долар", - йдеться в повідомленні.

Надалі, курс, на думку аналітиків Fitch, може зрости до 28 гривень за долар.

"Наш прогноз - 28 гривень за долар в 2017 році", - відзначають в агентстві.

Читайте такожFitch погіршило прогноз зростання економіки України до 1%

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами українських експертів, середньорічний курс гривні за підсумками року буде коливатися в межах 25-27 гривень за долар.

Кабінет міністрів України в рамках формування основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, а також на 2018 і 2019 роки, прогнозує середньорічний курс гривні в 2017 році на рівні 27,2 гривні/долар, в 2018-2019 роках - на рівні 27,8-28,1 гривні/долар.

Нацбанк на 10 серпня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 100 USD США – 2481,8263 гривні.

Раніше Fitch погіршило свої прогнози щодо зростання економіки України за підсумками 2016 року, знизивши їх до 1% проти раніше виданого показника в 2%.