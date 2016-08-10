Кабмін очікує зростання ВВП щонайменше на 1% цього року та на 3% наступного

Кабінет міністрів України очікує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні не менше 1%, а 2017 року - на рівні 3%.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН сказав перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Бачимо поступову активізацію інвестицій та зростання споживчого попиту. Такий позитивний ефект дають макроекономічна стабілізація, поступове поліпшення бізнес-клімату, підвищення ефективності управління держсектором економіки, адаптація національного законодавства до законодавства ЄС, - сказав Кубів. - На жаль, є й негативні фактори. Зростання і позитивний ефект стримують торговельні та транзитні обмеження з боку Росії. Але загалом макроекономічна динаміка збігається з нашими оцінками, які закладені в прогноз. Тому очікуємо на подальше економічне зростання: ВВП плюс 1% за підсумками 2016 і плюс 3% наступного року".

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, в річному вираженні - до 7,5%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.

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