Нацбанк тримає офіційну гривню на рівні 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,6590 (10 серпня – 2481,8263)

100 EUR – 2775,4874 (10 серпня – 2749,3672)

10 RUR – 3,8289 (10 серпня – 3,8309)

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро на рівні 27,7180/27,7270 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3850/0,3853 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8166 гривні/долар, станом на цю годину укладено 480 угод на суму 357,96 мільйона доларів.