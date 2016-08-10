Центробанк Китаю хоче "засипати" світ юанями

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) має намір підтримати більш активне використання юаня в світі, посиливши співпрацю з іншими країнами та вдосконаливши фінансову інфраструктуру, повідомляє Росбалт з посиланням на документи регулятора.

"Китайський Центробанк планує розширити канали для фінансування різних проектів в юанях і збільшити використання своєї грошової одиниці в якості світової резервної валюти", - йдеться в повідомленні.

19 липня НБК знизив курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня до долара до 6,6971 за одиницю - нового мінімального рівня з жовтня 2010 року.

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Раніше Держрада КНР та Центробанк заявляли про необхідність підтримувати стабільність курсу юаня, зберігаючи його на "розумному і збалансованому рівні.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, доки влітку 2005 року не почала зміцнюватися.

У серпні минулого року китайський ЦБ різко послабив курс юаня до долара, що потрясло світові фондові ринки.

Пізніше регулятор направив зусилля на стабілізацію юаня.