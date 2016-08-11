Мінфін не відміняв стипендії, але хоче передбачити новий механізм їх виплати - Данилюк

Міністерство фінансів України не відміняла стипендії, оскільки не має таких повноважень, однак розраховує передбачити новий механізм їх виплати в бюджеті 2017 року.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у своєму відеоблозі в соцмережі Facebook.

"Міністерство фінансів не має повноважень скасовувати стипендії, в принципі, так само, як і не має повноважень призначати їх", - сказав міністр, коментуючи публікації в ЗМІ про те, що Мінфін начебто має намір скасувати стипендії.

"Ми запропонували Міністерству освіти і Міністерству соціальної політики розглянути можливість перейти на європейську практику, коли стипендії не сплачуються всіма, а діляться на дві складові", - додав він.

За словами Данилюка, суть ідеї полягає в тому, що обдаровані студенти будуть отримувати "академічні" в якості мотивації за успіхи у навчанні, а інваліди та малозабезпечені діти зможуть отримувати підтримку держави у формі соціальних стипендій.

"Я сподіваюся, що в рамках підготовки бюджету на 2017 рік ми досягнемо згоди з Міністерством соціальної політики та Міністерством освіти щодо впровадження цього механізму на практиці, тому що він поширений в усіх країнах Європи і є справедливим", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства освіти і науки, Мінфін направив головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивний лист щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роках. У рекомендаціях, які супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.

Мінфін заявив, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендії передбачені тільки для учнів і студентів з числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", а також аспірантам та докторантам.

Якщо рекомендації Мінфіну будуть враховані в бюджеті на наступний рік, то вже з 1 січня 2017 року багато бакалаврів і магістів не будуть отримувати стипендію.

У МОН заявили, що не підтримують ініціативу Мінфіну.