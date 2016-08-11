"Укргазбанк" став розрахунковим банком об'єднаної мережі банкоматів "Атмосфера"

Державний "Укргазбанк" дав згоду на виконання функцій розрахункового банку в програмі об'єднаної мережі банкоматів "Атмосфера", що дозволяє власникам платіжних карт знімати готівкові гроші у будь-якому банкоматі мережі за тарифами банку-емітента картки.

Як повідомила прес-служба "Укргазбанку", банк буде здійснювати розрахункове обслуговування всіх банків-учасників "Атмосфери".

Також банк нагадав, що мережа банкоматів "Атмосфера" на сьогодні представлена 12 банками-учасниками, а кількість банкоматів в мережі перевищує 1000 одиниць.

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Як повідомляв УНІАН, у травні об'єднана мережа банкоматів "Атмосфера" заявила про припинення своєї діяльності. Згодом, у липні, було прийнято рішення про збереження мережі.

Об'єднана мережа банкоматів українських банків "Атмосфера" створена 2005 року і пропонує держателям платіжних карток можливість знімати готівкові гроші у будь-якому банкоматі мережі за тарифами банку - емітента картки, що дозволяє банкам-учасникам значно розширити свою банкоматну мережу.

В об'єднану мережу, зокрема, входять "Креді Агріколь Банк", банк "Південний", "Правекс-Банк", "ОТП Банк", "Платинум", VS Банк, "Ідея Банк", банк "Інвестицій та Заощаджень", "БТА Банк" і банк "Український капітал".